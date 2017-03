"Evlilik programları kurmaca"

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programından ayrılan gelin adayı sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında izdivaç programlarında yaşanılanların kurmaca olduğunu ileri sürdü.

İzleyici şikayetlerinin ardı arkası kesilmeyen evlilik programları ile ilgili neredeyse her gün şok bir gelişme yaşanıyor. Son olarak gelin adayı Ayça, Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında yaşanılanların kurmaca olduğunu ileri sürdü.



"HER ŞEY KURMACA"



Medyaradar'ın haberine göre, Instagram’dan canlı yayın yapan gelin adayı Ayça, "Bizlere sözleşme imzalatılıyor. Günlük para alıyoruz. Damat adayı Ahmet’le aşk yaşamadım. Birlikte yemeğe dahi çıkmadık. Her şey kurmaca. Programda bana taktığı yüzük bile annemin Umre'den getirdiği yüzük" dedi.



"HERKES OYNUYOR, ESRA EROL YÖNETİYOR"



Programın perde arkasında yaşananlar hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan gelin adayı, takipçilerinin Caner-Berke aşkını sorması üzerine sinirlenerek, "Anlamıyor musunuz, her şey kurmaca! Caner ve Berke aşkı da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanıyor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor" ifadelerini kullandı.