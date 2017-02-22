Bugünkü YENİÇAĞ »

Evlilik programları öyle çok kazanıyor ki...

»
Evlilik programları öyle çok kazanıyor ki...
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, evlilik programlarını aileyi ortadan kaldıran yıkım programları olarak tanımlayarak "O kadar para kazanıyorlar ki cezaları ödeyip tekrar devam ediyorlar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar Korel Termal Otel’de düzenlenen 2’nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. Ama maalesef haiyane bir şekilde, açık söylüyorum, aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar, evlilik programları, televizyonlarda gösteriliyor. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki, o cezalara rağmen yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar’ dedi.

‘O KADAR PARA KAZANIYORLAR Kİ…’

Televizyonda yayınlanan evlilik ve benzeri programları eleştiren Numan Kurtulmuş, söz konusu programların Türk örfüne, dinine, yaşantısına uymadığının altını çizdi. Programların aileler için yıkıcı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Aileyi ortadan kaldıracak yıkım programlarının maalesef televizyonlarda da gösterildiğini biliyoruz. Bunlar, Türk örfüne, bizim milletimizin dinine, yaşantısına uymayan hususlar. Ama maalesef haiyane bir şekilde, açık söylüyorum, aileyi tahrip edecek şekilde bu programlar, evlilik programları, televizyonlarda gösteriliyor. RTÜK bir sürü cezalar veriyor. O kadar çok para kazanıyorlar ki o cezalara rağmen yine aynı melaneti işlemeye devam ediyorlar. Bu ve benzeri programlar bir taraftan, diğer taraftan insanı dinden, diyanetten, Allah’a bağlı olmaktan, kendi geleneklerinden ayıracak bir sürü mesele var. Bütün bunların karşısında Türkiye’de aile hayatının ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı açıktır. Bunun için Diyanet İşleri Teşkilatı mensuplarının aileyi yeniden güçlendirecek çalışmalar için mutlaka çok ciddi şekilde hareket etmesi gerekiyor. Gerekiyorsa diğer kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yaparak inşallah ailenin ve kadının güçlendirilmesi için her türlü çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”

İlgili Haberler
Evlilik programlarındaki rezalete neden 'dur' denilmiyor!Evlendirme rezaleti vatandaşları isyan ettirdiEvlendirme programlarında bir rezillik daha
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi!İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi!Şehit eşini bir an bile yalnız bırakmadıŞehit eşini bir an bile yalnız bırakmadıHükümetten taşeron açıklaması!Hükümetten taşeron açıklaması!Atatürk Havalimanı iddianamesi kabul edildiAtatürk Havalimanı iddianamesi kabul edildiArtık okullarda o diller öğretilecek!Artık okullarda o diller öğretilecek!Yoğun bakımda büyük rezaletYoğun bakımda büyük rezaletATM’lere sahte para yükledilerATM’lere sahte para yükledilerEvlilik programları öyle çok kazanıyor ki...Evlilik programları öyle çok kazanıyor ki...Irmak Kupal'ın babası dehşet saçtıIrmak Kupal'ın babası dehşet saçtıİstanbul'da IŞİD operasyonuİstanbul'da IŞİD operasyonu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti