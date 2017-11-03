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Evra'dan taraftara tekme!

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Evra'dan taraftara tekme!
UEFA AVrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda karşışaşan Fransız ekibi Marsilya'nın tecrübeli futbolcusu Patrice Evra, maç öncesi bir taraftara tekme attı.

Atiker Konyaspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Vitoria Guimaraes - Marsilya karşılaşması öncesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Mücadele öncesi yapılan ısınma sırasında kendi takımının taraftarıyla tartışma yaşayan Patrice Evra, taraftara tekme attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Tamas Bognar, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan Fransız yıldız, bu hareketinin ardından takımını maç başlamadan yalnız bıraktı. Evra'nın kırmızı kart görmesiyle birlikte Marsilya maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI 

A GRUBU

Slavia Prag - Villarreal: 0-2 

Maccabi Tel Aviv - Astana: 0-1

B GRUBU

Young Boys - Dinamo Kiev: 0-1

Partizan - Skenderbeu: 2-0

C GRUBU

Medipol Başakşehir - Hoffenheim: 1-1

Ludogorets - Braga: 1-1

D GRUBU

Rijeka- Austria Wien: 1-4

AEK - Milan: 0-0

E GRUBU

Apollon - Atalanta: 1-1

Olympique Lyon - Everton: 3-0

F GRUBU

Kopenhag - Zlin: 3-0

Lokomotiv Moskova - Sheriff: 1-2

G GRUBU

FCSB - Hapoel Beer-Sheva: 1-1 

Viktoria Plzen - Lugano: 4-1

H GRUBU

Arsenal - Kızılyıldız: 0-0

Köln - BATE: 5-2

I GRUBU

Vitoria Guimaraes - Olympique Marsilya: 1-0

Salzburg - Atiker Konyaspor: 0-0

J GRUBU

Hertha Berlin - Zorya: 2-0

Athletic Bilbao - Östersunds: 1-0

K GRUBU

Vitesse - Zulte Waregem: 0-2 

Lazio - Nice: 1-0

L GRUBU

Real Sociedad - Vardar: 3-0

Rosenborg - Zenit: 1-1

 

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