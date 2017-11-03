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Evra'dan taraftara tekme!

Evra'dan taraftara tekme!
UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes ile deplasmanda karşışaşan Fransız ekibi Marsilya'nın tecrübeli futbolcusu Patrice Evra, maç öncesi bir taraftara tekme attı.
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