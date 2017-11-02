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Eylem hazırlığındaki 283 IŞİD'çi yakalandı

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Eylem hazırlığındaki 283 IŞİD'çi yakalandı
Emniyet'ten yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 283 IŞİD'çi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, eylem arayışında bulunduğu bilgisi edinilen IŞİD terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendi. 25 ilde yapılan 96’sı Türk, 187’si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 283 şahsın gözaltına alındığı operasyonlarda; 66 adet el yapımı patlayıcı, 2 kilogram nevi belli olmayan toz madde, 8 adet tabanca tabancalardan 3’ü kurusıkı, 405 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pala, çok sayıda örgütsel doküman ve malzeme ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için var gücüyle çalışan Teşkilatımız terör örgütü mensuplarının en kısa zamanda yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmeleri için yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürecektir."

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