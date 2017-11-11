Eylem hazırlığındaki IŞİD'çiler İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD' yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e bağlı 6 kişilik hücrenin yönetiminden gelen talimat doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Sansasyonel eylem hazırladığı olduğu iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.