Eylem hazırlığındaki IŞİD'çiler İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD' yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e bağlı 6 kişilik hücrenin yönetiminden gelen talimat doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Sansasyonel eylem hazırladığı olduğu iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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