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Eyüp'te facia: 1 ölü, 3 yaralı

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Eyüp'te facia: 1 ölü, 3 yaralı
İstanbul Eyüp'te yapımı devam eden sitenin inşaat alanında işçilerin üzerine kalas düşmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında, Alibeyköy’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yapımı devam eden bir sitenin inşaat alanında meydana geldi. Şantiye alanında henüz bilinmeyen nedenle 4 işçinin üzerine yüksekten kalas düştü. Yaralanan işçilere ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

İşçiler, daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Olayda ağır yaralanan 43 yaşındaki Mahmut Göl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer işçilerin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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