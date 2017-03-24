F-16 pilotlarını FETÖ'cüler seçmiş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tamamlanan FETÖ/PDY’ye yönelik iddianamesinde, örgütün “mahrem hizmetlerden” saydığı askeriye yapılanması irdelendi.

Bilun Çelik / Yeniçağ



İddianamede 76 sivil “mahrem imam” ile örgüt üyesi 81 askeri personel hakkında, 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.



Şüpheliler arasında FETÖ kalkışması öncesi “paşa” olması beklenen ilk kadın pilot Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi Yarbay Nail Bülbül de yer aldı.



Aynı iddianamede, örgütün, komutanlıkları kendi içinde bölgelere ayırdığı, her komutanlığın bir “müdür” ünün bulunduğu, bu müdüre bağlı “müdür yardımcıları”, müdür yardımcılarına bağlı “öğretmen” grupları, öğretmenlere bağlı ise “öğrenciler” yani subayların yer aldığı belirtildi.

Örgütün Hava Kuvvetleri’ni kendi içinde ikiye ayırdığı, “Ankara 1. Bölge” ve “Ankara 2. Bölge” olarak bir düzenleme yaptığı anlatıldı. Ankara 1. bölgede, “Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı,

Ankara Hava Lojistik Komutanlığı, Ankara 11. Üs Komutanlığı/Etimesgut Hava Hastanesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı” nın bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, örgütün Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı yapılanmasını çok ciddiye aldığına işaret edildi. Bu üs komutanlığında jet pilotları içinde en üst nokta olduğu kabul edilen F-16 pilotu yetiştirilen tek eğitim filosu olan “Öncel Filo” denilen 143. Filo’nun bulunduğu, yine üste görev yapan F-16 pilotlarının olduğu, bu nedenle örgütün bu üs komutanlığına çok önem verdiği kaydedildi.

Savcılık, yapılanmanın bu üs komutanlığında büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü, örgüt adına faaliyet yürüten sivil abiler yani imamlar ile kendi ders ve sohbet grupları içinde bulunan subayların gerçek isimlerini değil, kesinlikle kod isim kullandıklarını tespit etti.

Son yıllarda örgütün jet uçağı pilotu olacak subayların belirlenmesinde etkisinin üst seviyelerde olduğu, Hava Harp Okulu’ndan mezun olan subayların İzmir Çiğli’de bulunan uçuş okulunda eğitimleri sırasında sırasıyla “başlangıç uçuş” eğitimlerinin yapıldığı 123. Filo, “temel uçuş” eğitimlerinin yapıldığı 122. Filo ve 121. Filo’da eğitim aldıkları,

bu aşamada örgüt üyesi olmayan subayların yıldırma, eğiticiler tarafından düşük not verilme ve benzeri yöntemlerle jet pilotu olmalarının engellendiği belirtildi.

İddianamede, F- 16 pilotluğu eğitimi-kursu için bu üsse gelen subayların büyük bir bölümünün Hava Harp Okulu’ndan itibaren titizlikle elemeye tabi utularak örgüt tarafından belirlendiği, örgütün onay vermediği kişilerin F-16 pilotu olamadıkları ifade edildi.

İddianamede, “2013-2014-2015-2016 yıllarında Akıncı Üssü’ne F-16 pilotluğu eğitimi için gelen tüm kursiyer sayısı ve örgüte bağlı kursiyer sayıları karşılaştırıldığında, son yıllardaki kursiyerlerin neredeyse tamamının örgüt üyesi olduğu, bu bağlamda son yıllarda F-16 pilotu olan subayların neredeyse tamamının örgüt üyesinden oluştuğu, örgütün başarısız darbe girişiminde F-16 ya da diğer jet uçaklarının pilotu olan üyelerinin çok küçük bir bölümünü kullanmadığı” tespitleri yer aldı.