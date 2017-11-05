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F.Bahçe'de Mehmet Topal krizi!

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F.Bahçe'de Mehmet Topal krizi!
Osmanlıspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Sarı-lacivertliler'de sezon başından bu yana beklediği forma şansını bulamayan Mehmet Topal disiplinsiz davranışları sebebiyle Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 6 puan bırakan Fenerbahçe'de, fatura kesilmeye başlandı. Sarı-lacivertli takımda uzun yıllardır forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen Mehmet Topal, özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı.

31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

2012 yılında 4.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, o dönemden bu yana Fenerbahçe'nin değişmezleri arasında yer alıyordu.

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