Bugünkü YENİÇAĞ »

Facebook Messenger bu telefonlarda çalışmayacak!

»
Facebook Messenger bu telefonlarda çalışmayacak!
Bu ayın sonuna doğru artık Facebook Messenger, bazı işletim sistemlerini desteklememeye başlayacak.

Şirketten yapılan duyuruya göre Windows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteği sona erdi.

FACEBOOK UYARDI

Facebook’un bu işletim sistemlerine sahip kullanıcılarını daha önceden uyardığı öğrenildi.

Windows Phone kullanan Facebook Messenger kullanıcıları genelin sadece yüzde 1’den daha az bir kısmına tekabül ediyor.

SEBEBİ GÜVENLİK SORUNU

Facebook’un desteğini kesmesinin nedeni ise güvenlik sorunu olarak gösterildi. Öte yandan WhatsApp’ın yaptığı gibi, Messenger’da Android 2.2 Froyo işletim sistemi içinde artık destek vermeyeceğini duyurdu.

IOS 6 SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK

Desteğini durdurduğu diğer bir işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı. Aynı şekilde bu sistemi kullanan kullanıcılarda telefonlarını yenilemek zorunda kalacaklar.

Mart ayının sonuna doğru bu işletim sistemini kullananlar Facebook Messenger tarafından uyarı niteliğinde bir mesaj alacaklar.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Facebook Messenger bu telefonlarda çalışmayacak!Facebook Messenger bu telefonlarda çalışmayacak!Bilgisayara hayatı programlar verirBilgisayara hayatı programlar verirCep telefonlarıyla takip altındayızCep telefonlarıyla takip altındayız4,5G'de 'son taksit' dönemi4,5G'de 'son taksit' dönemiGöktürkçe'yi bilgisayar dünyası ile buluşturduGöktürkçe'yi bilgisayar dünyası ile buluşturduCIA iPhone'lara mı sızdı?CIA iPhone'lara mı sızdı?Bakım hizmeti için imzalar atıldıBakım hizmeti için imzalar atıldı'Siber güvenliği e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz''Siber güvenliği e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz'Twitter yüzlerce hesabı kapattıTwitter yüzlerce hesabı kapattı'Türkiye'de orijinal yazılım kullanma bilinci çok az''Türkiye'de orijinal yazılım kullanma bilinci çok az'
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti