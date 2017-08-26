Facebook ve Instagram'da erişim sorunu!

Sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram, yaşanan teknik aksaklık nedeniyle genel bir erişim problemiyle karşı karşıya kaldı.

Saat 16.30 sularında başlayan problem sonrası kullanıcılar gönderi paylaşmada, sayfa akışlarını yenilemede ve ödeme kanallarında problemler yaşadı.

Instagram ve Facebook için şirketten resmi bir açıklaması gelmesi beklenirken, yaşanan aksaklık sonra otomatik bilgilendirme mesajında; “Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.