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Facebook'a flaş özellik

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Facebook'a flaş özellik
Sosyal medya devi Facebook, çok yakında kullanıcılara internet üzerinden canlı yayın ve 'seç-izle' özelliklerini sunmaya başlayacağını açıkladı.

Business Insider’ın haberine göre, Facebook Watch (Facebook İzle) adı verilen yeni özelliğin, geleneksel televizyon yayınlarının yanı sıra, Netflix ve Amazon Prime gibi internet üzerinden medya yayın hizmeti veren şirketlere de rakip olması bekleniyor.

FACEBOOK WATCH NEDİR?

Facebook Watch sayesinde kullanıcılar platform üzerinden istedikleri dizi, film ve programları izleyebilecek, istedikleri yayınları takibe alıp kendi listelerini oluşturabilecekler. Kullanıcılar arkadaşlarının takip ettikleri ve izledikleri programları da görme şansına sahip olacaklar.

Ürün Direktörü Daniel Danker Facebook adına açıklama yaptı. Danker açıklamasında, “Facebook Watch’ın reality Showlardan komediye ve canlı spor yayınlarına kadar çok geniş bir yelpazede programlara ev sahipliği yapmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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