Facebook'ta bir 'beğeni' ilk kez ceza aldı

İsviçre'nin Zürih kentinde bir Facebook kullanıcısı, dünyada ilk kez bir yorumu beğenmesi nedeniyle cezaya çarptırıldı.

Mahkeme, hakaret içerikli bir yorumu beğenen bir kullanıcının 4 bin İsviçre frankı (3600 euro) para ödemesine hükmetti.

İsviçre'deki Hayvan Islah ve Katliamıyla Mücadele Derneği Başkanı, hayvan hakları savunucusu Erwin Kessler, Facebook'taki bir grupta kendisi ile ilgili hakaret içerikli ifadeler kullanan 10'u aşkın kişiyi mahkemeye verdi.

ONAYLAYARAK BİZZAT TEKRARLADI

Facebook'ta yapılan dedikodu, işten atılma nedeni kabul edildi

Zürih'teki mahkeme ise, yorumları yazanların yanı sıra bu yorumları beğenen birine de ceza verdi.

Hakim, yorumları beğenen kişinin, bu ifadeleri onaylayarak bizzat tekrarladığı görüşüyle, 4 bin İsviçre frankı ödemesine hükmetti.

İsviçre, böylece sosyal medyadaki beğeniler yüzünden ceza verilen ilk ülke oldu.