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Facebook'tan devrim gibi özellik

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Facebook'tan devrim gibi özellik
Facebook, Messenger'daki yeni grup video özelliği ile artık aynı anda birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilme imkanı sunuyor.

Kullanıcıların birçok farklı nedenden dolayı grup halinde mesajlaşmayı tercih ettiğini ve her ay 245 milyon kullanıcının görüntülü arama özelliğini kullandığını belirten Facebook, elindeki veriler üzerinden yola çıkarak mesajlaşma uygulaması Messenger için yeni bir güncellemeyi yayına aldı.

Aynı anda 50 kişinin yer alabileceği fakat 6 farklı kullanıcının görüntüsünün ekranda görülebileceği grup video özelliği ile artık Messenger üzerinden de birden fazla kişi ile istenilen yerde görüntülü olarak görüşme yapılabilecek.

Messenger'ın yeni güncellemesi ile herhangi bir grup sohbetine girebilirken, kolaylıkla yeni bir grup sohbeti de ekranın sağ üst köşesindeki video simgesine dokunarak açılabiliyor.

Şu anda sadece iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda yayına alınan özelliğin yakın zamanda Android işletim sistemine sahip cihazlar için de yayınlanacağı belirtiliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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