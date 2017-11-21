Bugünkü YENİÇAĞ »

Facebook’un tahtını elinden aldı

»
Facebook’un tahtını elinden aldı
Çinli sosyal mesajlaşma ve mobil ödeme uygulaması Wechat’in sahibi Tencent firması piyasa değeriyle Facebook’u geçerek dünyanın en değerli sosyal medya şirketi oldu.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası’ndaki piyasa değeri gün içinde yüzde 2,38 artarak 523 milyar dolara ulaşan Tencent Holdings Ltd. Facebook’u geride bıraktı.

Tencent bu değer artışıyla Apple, Alphabet, Microsoft ve Amazon’dan sonra dünyadaki en değerli 5. teknoloji şirketi oldu.

Çin’deki Wechat sosyal mesajlaşma uygulaması ve WechatPay mobil ödeme sistemi ve Youtube muadili Tencent Video'nun sahibi şirket böylece Asya’nın da en büyük teknoloji şirketi unvanını aldı.

1998’de kurulan Çin’in teknoloji ve sosyal medya devi Tencent Holdings ltd, piyasa değeri olarak e-ticaret devi Alibaba’yı da geride bıraktı.

1998’de kurulan Çin’in teknoloji ve sosyal medya devi Tencent Holdings ltd, piyasa değeri olarak e-ticaret devi Alibaba’yı da geride bıraktı.

Çin’de aylık aktif 980 milyon kullanıcısı bulunan Wechat, hem Whatsapp hem de Facebook gibi çalışıyor. Uygulamada günlük 38 milyar mesaj paylaşılıyor.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Facebook’un tahtını elinden aldıFacebook’un tahtını elinden aldıTelefonlara zam gelecek mi?Telefonlara zam gelecek mi?NASA'nın "zaman makinesi"nde sona doğruNASA'nın "zaman makinesi"nde sona doğruInstagram'a iki yeni özellik geliyorInstagram'a iki yeni özellik geliyorFNSS, Altay tankına talip olduFNSS, Altay tankına talip olduHer iki kişiden biri telefonla uyuyor!Her iki kişiden biri telefonla uyuyor!Google Star Wars'un sürprizini deşifre ettiGoogle Star Wars'un sürprizini deşifre ettiTürkiye'den önemli savunma anlaşmasıTürkiye'den önemli savunma anlaşmasıTwitter'da beklenen değişiklik gerçekleşti!Twitter'da beklenen değişiklik gerçekleşti!Paradise Papers Apple'a da darbe vurduParadise Papers Apple'a da darbe vurdu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti