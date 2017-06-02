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Facia son anda önlendi

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Facia son anda önlendi
Malatya'da bombalı eylem gerçekleştirmek üzere şehre geldiği belirlenen terörist yaşanan çatışma sonrası öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Sabaha karşı bir ihbarı değerlendiren polis, Yakınca mezarlığı içerisinde şüpheli bir kişiye teslim olması için uyarıda bulundu. Ancak teröristin uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada bir terörist öldürüldü. Teröristin üzerinden çok sayıda mühimmat çıktığı bildirildi. PKK’lı teröristin Malatya’ya bombalı eylem yapmak için geldiği değerlendiriliyor.

Operasyon ile ilgili bilgiler gizli tutulurken Vali Mustafa Toprak'ın ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

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