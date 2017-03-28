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Fadıl Akgündüz tahliye edildi

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Fadıl Akgündüz tahliye edildi
Yürüttüğü iki inşaat projesi nedeniyle 22 Aralık 2015'te "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanan Fadıl Akgündüz tahliye edildi.

Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldıkları iddiasıyla “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan yargılanan işadamı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2015’te tutuklanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı da koydu. Duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) Silivri Cezaevi’nden katılan Akgündüz, tahliye edildiğini bildiren hakime “Teşekkür ederim” dedi. Duruşma, 5 Temmuz tarihine bırakıldı.

2 BİN 443 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 6 sanıığa 349 müştekiye yönelik “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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