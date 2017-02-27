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Faizsiz kredi için sonuçlar açıklandı mı?

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Faizsiz kredi için sonuçlar açıklandı mı?
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ile KOSGEB Başkanı Biçer esnafa faizsiz kredi için 10 Şubat'ta toplantı yapmıştı.

KOSGEB kredisine başvurular ise 20 Şubat'ta son buldu. Bugün ise söz konusu başvuruların sonuçlar açıklandı.

KOSGEB KREDİSİNİN DETAYLARI

KOSGEB Kredisi 50 bin lira üst limitli bu kredinin faizsiz, ayrıca kredinin geri ödeme koşullarını da cazip tutarak ilk 12 ay ödemesiz, kalanı ise üçer aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek toplam 36 ay vadeli bir kredi olacak

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