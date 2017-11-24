Fakıbaba: Et ithalatını tasvip etmiyorum ama proteine ihtiyacımız var

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba, et itlahatına karşı olduğunu söyledi ve "Türk halkının, benim torunlarımın, çocuklarımın bu proteine ihtiyacı var ve ben bunu maalesef şu anda karşılayamıyorum" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta 'Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aile olarak gördükleri çiftçi kardeşleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Et ithal edilmesinden şikayetçi olduğunu aktaran Fakıbaba, şöyle konuştu:

"İTHAL ETİ İSTEMİYORUM"

Fakıbaba, arkadaşlarının kendisine en çok ithal et konusunda sorular sorduğunu vurgulayarak, "Ben arkadaşlara gayet iyi bir şekilde izah ettiğimi zannediyorum. İthal eti hiç kimse, bende başta olmak üzere, istemiyor. Türk halkının, benim torunlarımın, çocuklarımın bu proteine ihtiyacı var ve ben bunu maalesef şu anda karşılayamıyorsam, geçici bir süreliğine ithal etin hiçbir zaman çözüm olmadığını bilen kardeşlerinizden birisiyim.

Geçici bir süreliğine düveyi artırmak ve yeni yavrular elde etmek kaydıyla, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlu etmek kaydıyla, biz bunu Allah'ın izniyle en fazla 3 sene içerisinde ülke olarak geçeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.