Fatih Altaylı: "Akşener'in kuracağı yeni parti..."

Gazeteci Fatih Altaylı, Meral Akşener'in liderliğinde Kasım ayında kurulması planlanan 'yeni parti' ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde "Var mısın iddiaya Sayın Selvi!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Meral Akşener'in liderliğinde kurulacak olan yeni parti ile ilgili değerlendirme bulunan Altaylı, "Yeni parti, eğer doğru bir kurguya sahip olabilirse en fazla oyu, sırasıyla CHP’ye oy veren seçmenden, AK Parti’ye oy veren seçmenden ve üçüncü olarak da MHP’ye oy veren seçmenden alacaktır" ifadelerini kullandı.



Altaylı'nın "Var mısın iddiaya Sayın Selvi!" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

SİYASETTE YENİLİK,TECRÜBEDEN DAHA ÖNEMLİ OLMAYA BAŞLADI

Meral Akşener’in 1-2 ay içinde kuruluşunu tamamlayacağı tahmin edilen “yeni parti” çeşitli mahfillerde konuşulmaya başlandı. Gördüğüm kadarıyla merkez sağın eski tüfeklerinden bazıları da bu kuruluşun içinde yer alacaklar. Siyasette tecrübe elbette önemlidir, ama dünyadaki ve hatta Türkiye’deki trendler “yeni olmanın” ve “yeni vaatlerde bulunmanın” tecrübeden daha önemli olduğunu göstermeye başladı.

MHP'YE ALTERNATİF OLACAĞINI ZANNETMİYORUM

Bazıları Akşener’in kurmakta olduğu partiyi, MHP’ye alternatif olarak gösteriyor. Partiyle ilgili ortalıkta henüz net bir şey olmamasına, kurucularının kimlikleri tam olarak açıklanmamasına, programı, vaatleri ortaya çıkmamasına rağmen ben bu “yeni parti”nin MHP’ye alternatif olduğunu ya da alacağı oyun tamamını MHP’den “çalacağını” hiç zannetmiyorum.

EN ÇOK OYU CHP VE AKP'DEN ALACAK

MHP son birkaç yıl içinde verebileceği kaybın büyük bölümünü zaten verdi. Ben “yeni parti”nin yüzde kaç oy alacağını tahmin edemem. En azından şu anda böyle bir tahmin saçmalık olur. Ancak şunu tahmin edebilirim. Yeni parti, eğer doğru bir kurguya sahip olabilirse en fazla oyu, sırasıyla CHP’ye oy veren seçmenden, AK Parti’ye oy veren seçmenden ve üçüncü olarak da MHP’ye oy veren seçmenden alacaktır.

SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENİ DE SANDIĞA GÖTÜREBİLİR

Bu partinin yüzde 30-40 civarında bir oyu CHP’den, yüzde 25-30 arasındaki oyu AK Parti’den, yüzde 20-25 civarındaki oyu da MHP’den gelecektir. Akşener, HDP’ye oy veren seçmenden de yüzde 10 civarında bir oranda destek alabilir. Tüm bu partilerden minimumları alsa bile, sandığa gitmeyen bir grup seçmeni de sandığa götürebilir. Zaten barajı da ancak bu yolla aşabilir. Siyasette alternatif ancak böyle olabilir. Sadece MHP’ye alternatif olacak bir partinin barajı aşması imkânsız olduğu gibi, MHP’yi de barajın altına sürükleyebilir.