Fatih Terim, Galatasaray'a geliyor mu?

Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 5-1 yenildikleri M.Başakşehir maçı öncesi Tudor’a “Çift forvetle çıkma” telkininde bulundukları ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı idarecilerin, 5-1 yenildikleri M.Başakşehir maçı öncesi Tudor’a “Çift forvetle çıkma” telkininde bulundukları ortaya çıktı. Yaşanan hezimetin faturasını Hırvat hocaya kesen Özbek yönetimi, “Biz uyardık ama o dinlemedi” şeklinde veryansın ediyor.



Süper Lig’de 3 puan farkla lider gittikleri M.Başakşehir deplasmanından 5-1’lik tarihi bir hezimetle dönen G.Saray’da moraller bozuk, sinirler gergin.

TUDOR TOPUN AĞZINDA!

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre özellikle sezon başından beri sürekli değiştirdiği taktiklerle oyuncularının başını döndüren Teknik Direktör Igor Tudor, kelimenin tam anlamıyla topun ağzında.

Oyunu okuyamadığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilen Hırvat teknik adamın artık arkasında durmaktan yorulan Özbek yönetimi, Tudor’un başına buyruk hareket edip kendilerini dinlememesinden şikayetçi.

Geçtiğimiz hafta 3’lü defans ve çift forvetle sahaya çıkıp G.Birliği’ni 5-1’le geçen Tudor’a “Başakşehir maçına aynı şekilde çıkmayalım, sıkıntı yaşarız” şeklinde telkinde bulunan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, genç hocanın bildiğini okumasıyla şoke oldu.

FATİH TERİM’E SICAK BAKILIYOR

Olası bir teknik direktör değişiminde İgor Tudor’un yerine alternatifleri de belirleyen Özbek yönetimi, taraftarın en çok istediği isim olan Fatih Terim’e sıcak bakıyor.

İmparator’un da yeniden G.Saray’a dönmek isteyeceğini düşünen Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk treninin kaçmaması için deneyimli teknik adamın kapısını çalabilir.

Sezon sonunda ipi göğüsleyip yapılan transferler yatırımlarının karşılığını almak ve kulübü mali açıdan rahatlatmak isteyen başkan Dursun Özbek’in, Tudor’un gönderilmesi durumunda Fatih Terim’i ikna etmeyi planladığı öğrenildi.

Terim’in gelmesi halinde, seçimde Özbek’in eli de güçlenecek. Olası bir şampiyonlukta ise Özbek'in bir daha seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

''ANLAM VEREMEDİK''

Yöneticiler, “Başakşehir ligin en iyi top oynayan takımlarından biri ve 3 puan önünde maça çıkıyoruz. Kontrollü oynamamız gerekirken, orta sahadan bir adam eksiltmek doğru bir bakış açısı değil.

Bu konuda Tudor’u uyardık ama o bizi dinlemedi. Neden böyle bir şey yaptı anlm veremedik” diyerek Tudor’a veryansın ediyor.

KADERİ 180 DAKİKAYA BAĞLI

Sekiz yıl sona gelen 5 farklı tarihi yenilgiye rağmen henüz hiçbir şey kaybetmediklerini düşünen Dursun Özbek yönetimi, şu an için hoca değişikliğine gitmeyi uygun bulmuyor.

Ancak genç teknik adama yönelik yönetimde ciddi eleştiriler yükselmeye başladı. Tudor’un kaderini Alanya ve Beşiktaş maçları çizecek.

ncak genç teknik adama yönelik yönetimde ciddi eleştiriler yükselmeye başladı. Tudor’un kaderini Alanya ve Beşiktaş maçları çizecek.

Alanya’ya karşı olası bir yenilgi halinde dahi hoca değişikliğinin gündeme gelebileceği belirtildi. Özellikle Beşiktaş derbisinde alınacak skor, Tudor’un geleceğini direkt etkileyecek.

FLORYA’DA KRİTİK ZİRVE

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın davetiyle önceki gün oynanan karşılaşmayı statta takip eden başkan Dursun Özbek evine üzgün döndü.

Taraftarların, ‘Tudor’u gönder başkan’ sözlerini de işiten Özbek, bugün Florya’ya çıkarma yapacak. Burada Igor Tudor ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile birlikte üçlü bir zirve gerçekleştirilecek.

Tudor’dan savunma isteyecek olan Özbek, genç teknik adama aba altından sopa göstererek gözdağı verecek.

TOLGA CİĞERCİ ORTAYA GEÇİYOR

Cimbom'da sarı kart gördüğü için Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek olan Fernando'nun bölgesinde Tolga Ciğerci'nin oynaması bekleniyor.

Tudor'un, sürpriz olmazsa, defansın önünde ön libero olarak Ndiaye ve Tolga'yı oynatacak.

Tolga'nın kanattan ortaya geçmesiyle boşalan bölgeye de Rodrigues monte edilecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki Alanyaspor maçında cezası biten Serdar Aziz de Denayer'in yerine forma giyecek.