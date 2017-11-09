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Fatih Terim ve damatları Çeşme’yi terk etti

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Fatih Terim ve damatları Çeşme’yi terk etti
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden aldığı Fatih Terim’le birlikte iş yerlerinin yan tarafında bulunan kebapçıyı basan damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, restoranı boşalttı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı’da açtıkları restoranı boşalttı.

Fatih Terim ile birlikte restoranlarının yanında bulunan kebapçının sahibi Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaylar sonrasında Fatih Terim, milli takımdan ayrılmıştı. Bahçekapılı ve Çetin’in de yaşanan olayların içinde olmasının ardından, mekan yaz boyu açık kalmasına rağmen damatların beklenen işi yapamadığı iddia edilmişti.

Yeni Asır’ın haberine göre, tüm gelişmelerin ardından Fatih Terim’in damatları önceki gün olayın yaşandığı restoranlarındaki işletmeyi kapatarak, eşyalarını kutulara doldurduktan sonra restoranı boşalttı.

İki mekan arasındaki paravan yüzünden çıkan ve karakolluk olunan kavga olayının ardından Fatih Terim ve damatları bir daha Çeşme’ye gelmedi.

Terim’in Alaçatı’da bulunan evi kiraya verildi. Restoran önceki gün boşaltılırken, Fatih Terim’e ait olan Alaçatı’daki deniz kenarında yer alan taş evin de satışa çıkartıldığı iddia edildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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