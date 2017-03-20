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FBI, Trump hakkında soruşturma başlattı

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FBI, Trump hakkında soruşturma başlattı
FBI Direktörü James Comey, Donald Trump ile Rusya arasındaki ilişkinin FBI soruşturması altında olduğunu ilk kez resmi olarak açıkladı.

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığa seçildiği seçimlerin ardından gündeme bomba gibi düşen, Rusya'nın seçim sonuçlarına müdahale ettiği iddiası Temsilciler Meclisi'nde tartışılıyor.

Temsilciler Meclisi'nde bir konuşma yapan FBI Direktörü James Comey, ilk kez resmi olarak Trump ile Rusya ilişkisinin FBI soruşturması altında olduğunu açıkladı.

Comey, soruşturmanın ne zaman biteceğine dair bir süre vermesinin henüz mümkün olmadığını belirtti.

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