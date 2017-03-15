Fed faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Mart ayı faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde 0,75-1 aralığında yükselişe gitti.

Hem Fed tutanaklarında hem de Yellen’ın Chicago’da yapmış olduğu açıklamalarda faiz artırım sinyalini açıkça vermişti. Piyasalar faizin artacağı yönünde hemfikirdi. Ancak bu noktada devreye 2017’de kaç kez faiz artırımı olabilir sorunu getirdi. Bu sorunun yanıtını da Yellen açıklamalarında verdi.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar kuru bugün en düşük 3.7160 ve en yüksek 3.7474 TL’yi gördü. Dolar Fed açıklaması öncesinde 3.7122 civarında seyrederken, 3.70'in altına indi.

Euro kuru ise gün içinde en düşük 3.9485 ve en yüksek 3.9819 seviyesini gördü. Haftabaşında 4.00 TL'yi aşan euro ise Fed açıklamasından önce 3.9501 seviyesinde seyrederken, euro ise 3,9444'ü gördü.

FAİZ ARTIRMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak -1 Şubat tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanmış, bu tutanaklarda politika faizinin yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararı oy birliğiyle alınmış, birçok Fed yetkilisinin, ekonomik görünüm değişmezse faiz artışına "oldukça yakın zamanda" gidilmesini desteklediğini ortaya koymuştu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen da Mart ayı içinde faiz artırımına gidilebileceğinin sinyallerini Chicago’da yaptığı açıklamada belirtmişti. Yellen burada ‘Ekonomik veriler beklendiği gibi gelmeyi sürdürürse şu anda federal fon oranını kademeli olarak artırmanın uygun olacağını düşünüyoruz’ ifadesinde bulunmuştu. Yellen’ın açıklamaları sonrası hem dolar hem de euro kuru gevşemişti.

ŞİMDİ GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Piyasaların gözü Fed ve Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamalardaydı. Fed bugün açıklamasını yaptı. Şimdi sıra Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamada. Para Politikası Kurulu (PPK) 16 Mart günü toplanacak. Piyasadaki tahminler karışık.

PPK’nın geç likidite penceresi ile faiz koridorunun üst bandında artış yapabileceği tahminlerinin yanı sıra mart ayını pas geçeceğine yönelik tahminler de yapılıyor. PPK toplantıları bu yıl 8 kez yapılacak. PPK toplantılarının ilki 24 Ocak’ta yapıldı. Bu toplantıda faiz koridorunun üst bandı olan marjinal fonlama oranı yüzde 8.5’dan yüzde 9.25’e çıkarıldı. Faiz koridorunun alt bandı yüzde 7.25’de, politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 8’de sabit tutuldu. 10 Ocak’tan itibaren attığı adımlarla bankaları yönlendirdiği geç likidite penceresi borç verme faiz oranında da 100 baz puan artış yaptı ve yüzde 10’dan 11’e çıkardı. Yılın ikincisi PPK toplantısı 16 Mart günü yapılacak. 16 Nisan tarihindeki referandumdan önceki son toplantı olacak. Nisan ayındaki PPK toplantısı 26 Nisan’da gerçekleştirilecek.