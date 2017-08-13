Feghouli İstanbul'a böyle geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Sofiane Feghouli İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı İngiltere'nin West Ham United takımından Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi.

Londra'dan kalkan THY uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Feghouli'nin gelişinde izdihama neden oldu.

Yoğun güvenlik önlemlerine karşın bazı taraftarlar içeri girmeyi başarırken, havalimanı önünde de yüzlerce taraftar Feghouli'yi karşılamak için toplandı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı.

Galatasaraylı çok sayıda taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Cezayirli futbolcu, kendisini bekleyen araçla havalimanından konaklayacağı otele hareket etti. Yaşanan izdiham nedeniyle Feghouli'yi taşıyan araç güçlükle havalimanından ayrılabildi.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."