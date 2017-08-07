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Feghouli İstanbul'a geliyor

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Feghouli İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, yarın İstanbul'da olacak.

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