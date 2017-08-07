Feghouli İstanbul'a geliyor

Feghouli İstanbul'a geliyorBeşiktaş - Konyaspor maçına soruşturmaGalatasaray Kwadwo Asamoah'la görüşmelere başladıSinan Gümüş'ün yeni takımı belli olduFransa'da Neymar çılgınlığı!Fikret Orman: "Dünyayı ayağa kaldırırım!"Lens'in maliyeti belli olduBeşiktaş, Konyaspor hakkında suç duyurusunda bulundu!Süper Kupa finalinin faturası ağır olacakÖmer Toprak'ın burnu kırıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.