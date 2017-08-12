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Feghouli yarın İstanbul'a geliyor

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Feghouli yarın İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Sofiane Feghouli yarın akşam İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

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