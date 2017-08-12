Felipe Melo dönüyor mu?
Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, bir dönem Galatasaray'da oynayan Felipe Melo'ya teklif yaptı.
Aly Cissokho'yu transfer eden ve Trabzonspor'dan Aytaç Kara'yı kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekipte yeni hedef Melo...
İki yıllık sözleşme önerisi alan Melo sarı-kırmızılı yetkililerden düşünmek için süre istedi. Malatyaspor taraftarının sosyal medyadan Melo’ya gelmesi için baskı yapması bekleniyor.
2011-15 arası Galatasaray’da top koşturan Melo kazandığı 3 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa ile Türkiye’de en çok kupa kazanan Brezilyalı oyuncu konumunda.
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