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Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı

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Fenalaşan dalgıcı Belediye Başkanı kurtardı
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde denizde fenalaşan dalgıcı, suya atlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kurtardı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Mart Üsküdar Faciası sebebiyle anma töreni düzenlendi. Törene Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Kurmay Albay Ayhan Gedik’de katıldı.

Bu sırada deniz altına iki dalgıç çelenk bırakmak istedi. Ancak dalgıçlardan birisi denizin içinde fenalaştı. Bayan dalgıç Şenay Ertorun'un fenalaştığını fark eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, hemen kravatını çıkartarak denize atladı. Başkanın denize atlaması, iskelede bulunan herkesi şaşkına çevirdi. Yüzerek dalgıcın yanına ulaşan başkan İsmail Yıldırım, fenalaşan dalgıcı kıyıya çıkarttı.

Başkanın hareketi törene katılanlardan alkış topladı. Başkan Yıldırım'a kıyıya çıkınca hemen battaniye verildi. Dalgıç ise tedavi altına alındı. Tüm bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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