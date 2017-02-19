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Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Maç özeti

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Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa / Maç özeti
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Geçen hafta Bursaspor ile berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Krasnodar’a yenilen Advocaat’ın öğrencilerinde düşüş sürüyor. Maçı izlemeye gelen taraftarlar sarı lacivertli futbolcuları ıslıklayarak protesto etti.

Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip, puanını 37 yaptı. Konuk ekip 24 puana yükseldi. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantepspor ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa ise, İstanbul’da Bursaspor’u konuk edecek.

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