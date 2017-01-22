Fenerbahçe 1-0 Başakşehir / Maç özeti

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan maçta Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü Ozan Tufan'dan gelirken, Fernandao 74. dakikada kullandığı penaltıdan Volkan Babacan'a takıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü!

Yenilgisiz lider olarak Kadıköy’e gelen Başakşehir ise bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Beşiktaş’ın Alanyaspor’u mağlup etmesi durumunda 2. sıraya gerileyecek.

BASKI GOLÜ GETİRDİ

Maç tempolu ve gergin başlarken, Fenerbahçe golü bulduğu 28. dakika öncesinde Başakşehir’i yarı sahasından çıkarmadı. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali büyük bir çabayla topu son çizgiden içeriye çevirdi, Salih hemen gerisindeki Ozan’ı gördü. Ozan’ın vuruşunda Emre’ye çarpan top Volkan’ı yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-0.

Başakşehir ise Visca ve Mehmet Batdal ile ilk yarı sona ermeden rakip kalede etkili oldu ancak skor değişmedi.

Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki baskısı ikinci yarıda yoktu. Başakşehir defansı önde kurunca iki takım da pozisyon buldu. Ev sahibi takım Salih ile şans bulurken Cengiz Ünder ve Mossoro’nun şutları gol getirmedi.

PENALTIYI VOLKAN BABACAN KURTARDI

72. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası dışında aldığı topla içeriye giren Fernandao, Eren’in müdahalesiyle yerde kaldı. Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Fernandao penaltıda sağ köşeye sert vurdu, Volkan köşeyi doğru tahmin etti ve penaltıyı kurtardı. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.

Son dakikalarda ise tempo arttı ancak takımlar skoru değiştiremedi. Fenerbahçe aldığı 3 puanla şampiyonluk yarışına tutunurken 35 puana yükseldi ve haftayı 4. sırada tamamladı. Başakşehir ise 39 puan ve maç fazlasıyla 1. sırada yer aldı.