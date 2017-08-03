Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz / Maç Özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçını Sturm Graz karşısında 1-1'lik beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu. Kanarya deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Sturm Graz’ı ağırlayan Fenerbahçe, Kadıköy’deki maçı 1-1 beraberlikle tamamlayarak play-off turuna yükselmeyi başardı.

Avusturya’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, Kadıköy’deki ilk resmi maçını 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

Fenerbahçe’nin golünü 32. dakikada yeni transfer Nabil Dirar atarken golün asistini bir başka transfer Mathieu Valbuena gerçekleştirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Sturm Graz, 66. dakikada Philipp Huspek’in golüyle skoru 1-1’e getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca, ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu.

Dakika 90- Hakem Robert Madley maçı bitiren son düdüğü çalıyor. 2-1’in rövaşında temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak adını play-off turuna yazdırıyor.

Dakika 90- Sarı-lacivertli temsilcimiz son oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Mauricio Isla, Mathieu Valbuena’nın yerine oyuna dahil oluyor.

Dakika 84- Alper Potuk ile verkaça giren Mathieu Valbuena pasını Mehmet Topal’a veriyor. Mehmet Topal, ceza alanı içinden sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top yan kale direğine çarparak dışarı gidiyor.

Dakika 82- Temsilcimiz Fenerbahçe’de de oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ozan Tufan yerini Mehmet Topal’a bırakıyor.

Dakika 76- Stefan Hierlander, ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak savunmamıza çarpan top kornere çıkıyor.

Dakika 66- GOL! Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Sol kanattan Roman Neustadter’in müdahalesine rağmen oyunu sürdüren Peter Zulj pasını Philipp Huspek’e çıkarıyor. Philipp Huspek, ceza alanı içinde Hasan Ali Kaldırım’dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

Dakika 63- Fenerbahçe’de Ahmethan Köse’nin sakatlanmasının ardından Robin van Persie sahaya oyun dahil oldu.

Dakika 53- Mathieu Valbuena’nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını yapıyor fakat top kaleci Jorg Siebenhandl’da kalıyor.

Dakika 46- Maçın ikinci yarısı Sturm Grazlı oyuncuların vuruşu ile başladı…

Dakika 40- Sturm Graz, Stefan Hierlander ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Stefan Hierlander’in ön direğe ortasında kaleci Volkan Demirel çift yumrukla topu uzaklaştırıyor.

Dakika 35- Nabil Dirar, sağ kanatta kalecinin önde olduğunu görüp kaleye vuruşunu yapıyor ancak istediği gibi bir vuruş olmayınca kaleci Jorg Siebenhandl rahat biçimde topa sahip oluyor.

DAKİKA 32- GOL! Fenerbahçe, Nabil Dirar ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan ceza alanı içine giren Mathieu Valbuena, Fabian Koch’tan sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasını yapıyor. Nabil Dirar, o bölümde kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

Dakika 24- Temsilcimiz Fenerbahçe sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Mathieu Valbuena ile kullanıyor. Mathieu Valbuena’nın etkili ortasında Ozan Tufan altıpas üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıkıyor.

Dakika 21- Alper Potuk’un pasıyla topla buluşan Josef De Souza hafif sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top Sturm Graz savunmasından geri dönüyor.

Dakika 18 – Topu önünde bulan Marvin Potzmann ceza alanı dışından sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu rahat biçimde kontrol ediyor.

Dakika 17- Mathieu Valbuena’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak top Ahmethan Köse’nin üzerinden geçiyor.

Dakika 13- Sturm Graz atağında Marvin Potzmann’ın sol kanattan ortasında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

Dakika 6- Fenerbahçe taraftarının yoğun desteği ile başlayan maçta henüz iki takım da pozisyon elde edemedi.

Dakika 1- Hakem Robert Madley’in düdüğüyle karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe’nin vuruşuyla başlıyor.