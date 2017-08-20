Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor (Maç Özeti)

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de berabere kaldı.

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de berabere kaldı. Trabzonspor, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alper Potuk 45. dakikada maça beraberliği getiren golü attı. 56'da Olcay Şahan güzel şutuyla Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Fenerbahçe, 83'te penaltı kazandı. Valbuena penaltıyı gole çevirdi: 2-2.

Maç özeti:

Trabzonspor, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.



Sağ kanattan kullanılan taç atışında Fenerbahçe savunmasında Neustadter, topu kafayla uzaklaştırdı ancak Kucka bekletmeden yeniden ceza alanına doldurdu. Çıkmakta olan Fenerbahçe savunması gafil avlanırken Burak Yılmaz iyi koşu yaptı ve Skrtel'i geçip Volkan Demirel'in üzerinden topu ağlara yolladı.



16'da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı ortasını ön direğe doğru gönderdi ancak savunmada Martin Skrtel bu topu kafayla uzaklaştırdı.



Fenerbahçe bu dakikalarda beraberlik golü için Trabzonspor kalesinde büyük baskı kuruyor.



20. dakikada sakatlığından ötürü oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz çıktı, Dame N'Doye oyuna dahil oldu. Trabzonspor için büyük şanssızlık...



29'da Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dirar'ın absında Valuena sağ çaprazdan ceza alanına girdi, şutunu çekti. Kaleci Onur son anda ayağıyla golü önledi.



Fenerbahçe, Alper Potuk'un 45. dakikadaki golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.



Alper sol kanattan çalımlarla ceza alanına girdi, dar açıdan yerden güzel bir falsoyla kaleci Onur Kıvrak'ı avlamayı başardı. Alper'den klas gol...





Karşılaşmada ikinci yarı başladı.





Aykut Kocaman, Van Persie'yi oyundan aldı, yeni transfer Giuliano'yu sahaya sürdü.



56. dakikada Olcay Şahan müthiş bir golle Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.



Neustadter topu ayağında fazla tutunca, Trabzonspor'da Olcay Şahan topu kaptı, ve sol çaprazdan ceza alanı dışında harika vurarak Volkan Demirel'i avladı.



58'de Neustadter çıktı, Soldado oyuna dahil oldu.



68'de duran toptan Valbuena'nın ortasında Skrtel müsait pozisyonda vurduğu kafada topu üstten auta attı.



76'da Sarı lacivertlilerde son oyuncu değişikliği gerçekleşti.. Nabil Dirar oyundan alınırken yerine Aatif Chahechouhe oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe, 83. dakikada penaltı kazandı.



Valbuena penaltıyı gole çevirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına konuk olurken Trabzonspor İzmir’de Göztepe ile karşılaşacak.

İki takımın maç kadroları:



Fenerbahçe:



Volkan Demirel - Mauricio Isla - Roman Neustadter - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Josef De Souza - Alper Potuk - Nabil Dirar - Mathieu Valbuena - Mehmet Topal - Robin Van Persie



Yedekler:



Carlos Kameni - Hasan Ali Kaldırım - Samed Karakoç - Oğuz Güçtekin - Aatif Chahechouhe - Ozan Tufan - Giuliano - Roberto Soldado - Ahmethan Köse



Trabzonspor:



Onur Kıvrak - Uğur Demirok - Jan Durica - Joao Pereira - Emmanuel Mas - Matus Bero - Yusuf Yazıcı - Juraj Kucka - Okay Yokuşlu - Olcay Şahan - Burak Yılmaz



Yedekler:



Esteban Alvarado - Kamil Ahmet Çörekçi - Mustafa Akbaş - Abdülkadir Ömür - Batuhan Artarslan - Ogenyi Onazi - Theo Bongonda - Yusuf Erdoğan - Hugo Rodallega - Dame N'Doye