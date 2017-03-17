Fenerbahçe 2-3 Konyaspor / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Aykut Kocaman'ın takımı Atiker Konyaspor'a boyun eğdi. Fernandao'nun kolunun kırılmasıyla morallerin bozulduğu sarı-lacivertli takım, önemli pozisyonlar bulduğu maçta 3 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe, Anadolu’nun dişli ekiplerinden Atiker Konyaspor’u konuk etti. Gol düellosun sahne olan mücadeleyi Atiker Konyaspor 2-3 kazandı.

Fenerbahçe bu skorla 44 puanda kalırken, Atiker Konyaspor 35 puana yükseldi. Sarı-lacivertli takım bir sonraki hafta ligde Karabükspor deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe - Konyaspor maçında Fernandao ciddi bir sakatlık yaşadı. Kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpışan yıldız oyuncunun kolunda kırık oluştuğu ifade edildi.

Mücadelenin ilk yarısına Fernandao’nun yaşadığı sakatlık damga vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpışan Brezilyalı futbolcunun kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. Hastaneye götürülen Fernandao ameliyata alındı.

Atiker Konyaspor karşısında takımlarını destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, durum 1-1 olduktan sonra desteğini arttırdı. Ancak Fenerbahçe'nin golünün hemen ardından Bajic skoru 2-1 yapınca tribünler de birbirine girdi.

5 DAKİKADA 3 GOL

İlk yarıda karşılıklı goller damga vurdu maça. Riad Bajic düzgün bir vuruşla 17. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Martin Skrtel ceza sahası dışından çıkardığı sürpriz bir şutla 20. dakikada fileleri buldu: 1-1. Golden iki dakika sonra ise tekrar Bajic sahneye çıkarak durumu 2-1 yaptı.

PERSIE ETKİSİZ

Fernandao’nun sakatlanmasıyla oyuna giren Robin van Persie, maç boyunca etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. 54. dakikada Ömer Ali Şahiner güzel bir şutla Fabiano’yu avladı: 1-3.

İkinci yarıda Ozan Tufan yerine oyuna dahil olan Moussa Sow, 72. dakikadaki golüyle durumu 3-2’ye getirdi. İki takım da orta sahada kritik top kayıpları yaptı. Volkan Şen 81. dakikada kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonu sarı-lacivertliler adına önemli bir fırsattı. Aatıf’ın 84. dakikadaki şutu direkten döndü.