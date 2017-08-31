Fenerbahçe açıkladı... Salih Uçan, Sion'a transfer oldu!

Fenerbahçe, Salih Uçan'ın Sion'a kiralandığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, İsviçre'nin Sion takımına kiralandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan'ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi FC Sion ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Salih Uçan bu sezon FC Sion takımı için mücadele edecektir.

Futbolcumuz Salih Uçan'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."