Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği karşılaşmanın rövanşında Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel (Dk. 71 Fabiano), Şener Özbayraklı (Dk. 71 Volkan Şen), Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow (Dk. 71 Fernandao), Van Persie

Krasnodar: Kritsyuk, Kaleshin, Naldo, Granqvist, Ramirez, Gazinski, Kabore, Podberezkin (Dk. 79 Pereyra), Wanderson (Dk. 64 Laborde), Claesson, Smolov

Goller: Dk. 7 Smolov (Krasnodar), Dk. 41 Skrtel (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 İsmail Köybaşı, Dk. 43 De Souza, Dk. 45+1 Lens, Dk. 66 Sow (Fenerbahçe), Dk. 58 Gazinski, Dk. 66 Kaleshin, Dk. 75 Kabore, Dk. 82 Pereyra (Krasnodar)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:



7. dakikada konuk ekip Krasnodar, mücadelede öne geçti. Skrtel'in hatalı pasında orta sahada topu kapan Gazinski, pasını bekletmeden Smolov'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen De Souza'nın kafayla vurduğu topa, kaleci Kritsyuk müdahale etti. Uzak direğe çarptıktan sonra çizgiye düşen meşin yuvarlak diğer direğe de çarptı. Oluşan karambolde son müdahaleyi yapan Skrtel, topu ağlara gönderdi: 1-1.

MAÇTAN NOTLAR:

4 DEĞİŞİKLİK...



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Rusya'nın Krasnodar takımı karşısında son müsabakaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Hollandalı teknik adam Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalınan maçta cezalı oldukları için oynatamadığı futbolcularını Krasnodar karşısında ilk 11'e aldı. Ligde cezalı olan Robin van Persie, Jeremain Lens ile Alper Potuk'un yanı sıra Şener Özbayraklı ilk 11'de formalarını geri aldı. Bu 4 isim Miroslav Stoch, Gregory van der Wiel, Ozan Tufan ve Volkan Şen'in yerine oynadı.

VAN PERSİE İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, 3 resmi maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş karşısında oynadıktan sonra cezası nedeniyle ligde 2 maç kaçıran Hollandalı santrafor, ilk Krasnodar müsabakasında ise hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmamıştı.

EMENİKE VE CHAHECHOUE KADRODA YOK



İlk maçta sürpriz bir şekilde sahaya 11'de çıkan Emmanuel Emenike, rövanşta 18 kişilik kadroya dahil edilmedi. Advocaat tarafından kadroda tercih edilmeyen Nijeryalı forvet, ilk maçta 72 dakika sahada kalmıştı. Fenerbahçe'de gözünde enfeksiyon bulunan Faslı futbolu Aatıf Chahechouhe'nin yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miroslav Stoch, Salih Uçan ve Oleksandr Karavaiev rövanşta kadroda yer almadı.



İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Slovak stoper Skrtel, rövanşta forma giydi. Bu sezon grup maçlarından itibaren 3 sarı kart gördüğü için Rusya'da oynayamayan Skrtel, rövanşta formayı Neustaedter'den kaptı.

TRİBÜNLER YİNE DOLMADI



Fenerbahçe taraftarı zorlu maçta tribünleri yine dolduramadı. Son Kasımpaşa maçına göre taraftar sayısında artış gözükse de tribünlerin büyük bir kısmı boş kaldı. Karşılaşmayı yaklaşık 20 bin sarı-lacivertli taraftar tribünden takip etti. Rus ekibinin az sayıdaki taraftarı da maçı konuk takım tribününden izledi.



Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, rövanşta tek değişiklik yaptı. İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen kapta Andreas Granqvist, Aleksandr Martynovich'in yerine sahaya ilk 11'de çıktı.

KRASNODAR'UN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ



Krasnodar 9. kuruluş yıldönümünde Fenerbahçe karşısında zorlu bir maça çıktı. Tam 9 yıl önce 22 Şubat 2008'de kurulan Krasnodar Kulübü'nün yıldönümü Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçına denk geldi.

İSTİFA SESLERİ



Bu arada Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın son bölümlerinde uzun süre "Yönetim istifa" diye bağırdı.