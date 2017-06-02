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Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıklıyor

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Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı resmen açıklıyor
Atiker Konyaspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde eden teknik direktör Aykut Kocaman, ayrılma kararını yönetime iletti. Oyuncularıyla vedalaşan deneyimli teknik adam Fenerbahçe'ye imza atacak.

Başarının en büyük mimarlarları olan Aykut Kocaman, Konyaspor ile yollarını ayırdı. Bugün yönetim ile Kayacık tesislerinde bir toplantı gerçekleştiren deneyimli teknik adam, kararını gerekçeleri ile birlikte yönetime iletti.

Yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaştığı uzun süredir konuşulan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nde bugün yapılan antrenman sonrası futbolcularla vedalaştı. Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta son kez takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman’ın futbolculara yaptığı veda konuşmasında, ailesinden 3 yıldır uzakta olduğunu gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği öğrenildi.

28 Ekim 2014 tarihinde Konyaspor’un başına geçen Aykut Kocaman yeşil-beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını almasını sağladı. 2015-2016 sezonunu 3. sırada 66 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele ederek, adını Avrupa’da da duyurmuş oldu.

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