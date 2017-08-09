Fenerbahçe Giuliano ile anlaştı

Fenerbahçe, Zenit'ten Giuliano ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı yıldız, cuma günü İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, Soldado'nun ardından bir transferi daha bitirdi. BeIN Sports'un haberine göre; uzun süredir 10 numara arayışlarını sürdüren Kanarya, Zenit'ten Giuliano ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı yıldızın cuma günü İstanbul'a geleceği belirtildi.

Giuliano Victor de Paula, 31 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğdu. Futbol hayatına ilk olarak 2002 yılında Parana'nın genç takımında başlayan Giuliano, 2007 yılında Parana'da profesyonelliğe geçiş yaptı ve A takım'da 17 maçta 6 gol kaydetti.

2009-2010 sezonunda Internacional kulübünde forma giydi ve burada da 56 maçta attığı 11 gol ile dikkat çekti. 18 Ağustos 2010'da Copa Libertadores'i kazandı. 2011'de Dnipro'ya transfer olan Giuliano, 2011-2014 yılları arasında forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

15 Haziran 2014'te Gremio'ya 6 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2014-2016 yılları arasında çıktığı 67 maçta 11 gol attı. 21 Haziran 2016'da Rusya'nın Zenit kulübüne transfer olan Giuliano, 30 maçta 8 gol kaydetti.