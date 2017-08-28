Bugünkü YENİÇAĞ »

Fenerbahçe Luis Neto ile anaştı

»
Fenerbahçe Luis Neto ile anaştı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Neto'yla anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacı yarın İstanbul'a gelecek.

Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit’te forma giyen Neto’yla anlaşmaya vardı. Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe’nin, sözleşmeye 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi. Portekizli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe imza atmak için yarın İstanbul’a gelecek.

2013’te 6.5 milyon euro karşılığında Siena’dan Zenit’e transfer olan Portekizli stoper zaman zaman sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giydi.

Fenerbahçe daha önce de 2013 yılında Zenit’ten Portekizli stoper Bruno Alvers’i transfer etmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Luis Neto ile anaştıFenerbahçe Luis Neto ile anaştıOğuzhan Milli takıma neden alınmadı?Oğuzhan Milli takıma neden alınmadı?Franasa'da Sneijder'e sert eleştiriFranasa'da Sneijder'e sert eleştiriBarcelona, Arda'yı gözden çıkardıBarcelona, Arda'yı gözden çıkardıİşte Tudor'la Gomis arasındaki krizin nedeniİşte Tudor'la Gomis arasındaki krizin nedeniKonyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklamasıKonyaspor eski Başkanı Ahmet Şan'dan ByLock açıklamasıOzan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın sözlerinin ardından sabaha kadar ağlamış!Beşiktaş'tan Vida açıklamasıBeşiktaş'tan Vida açıklamasıTakım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktıTakım arkadaşları Tolga Ciğerci'ye lakap taktıKonyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!Konyaspor'da ByLock krizi büyüyor... O isimlerden de çıktı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti