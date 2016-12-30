Fenerbahçe: "Maçlara çıkmayız"

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 5'inde sahaya Pazartesi günü çıkan ve Avrupa'da mücadele eden takımlar arasında hafta sonu sahaya en az çıkan takım olarak göze çarpan Fenerbahçe'de TFF'ye tepki var.

Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'na yazılı başvuruda bulundu ve ligin ilk yarısındaki maç planlamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Başvuruda, eşit şartlar altında mücadele ortamı yaratılmadığı, adil standart bir uygulama sağlanmadığı, pazartesi günleri oynanan lig maçlarının futbol ekonomisine olan olumsuz etkisinin sadece Fenerbahçe açısından gözardı edildiği vurgulandı.

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Habertürk’te yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımın tam 5 kez pazartesi günleri maç oynamak zorunda bırakıldığı, bu nedenle de kulübün ciddi anlamda ekonomik kayba uğratıldığı belirtildi. Ligin ikinci yarısında da bu anlayışın sürdürülmesi halinde her türlü idari ve hukuki yola başvurulacağı ifade edildi.

Bunlar arasında pazartesi olarak ilan edilecek lig maçlarına çıkmamak, yine de pazartesi günleri oynamak zorunda bırakılmaları halinde ise maddi kaybın karşılanması adına her maç için ayrı ayrı olarak federasyon aleyhine dava açmak gibi seçenekler bulunuyor.

KONYA VE OSMANLI'NIN MAÇ TAKVİMLERİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe başvurusunda, diğer takımların pazartesi günleri oynadığı maç sayısı eşitlenene kadar (5 kez) kendi maçlarının pazartesi günlerine konulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yazıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele eden Atiker Konyaspor ile Osmanlıspor'un maç takvimleri örnek olarak gösterildi.