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Fenerbahçe rotayı Oumar Niasse'ye çevirdi

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Fenerbahçe rotayı Oumar Niasse'ye çevirdi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin, Everton'ın golcüsü Oumar Niasse'yi transfer etmek için girişimde bulunduğu öne sürüldü.

Forvet bölgesindeki sıkıntıyı gidermek için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin, Everton’da forma giyen Oumas Niasse ile ilgilendiği iddia edildi.

BBC’nin Afrika futbolu sorumlusu Oluwashina Okeleji, sarı lacivertlilerin golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediğini bildirdi.

Bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Niasse, 2015-16 sezonu devre arasında 13,5 milyon sterlin karşılığında Lokomotiv Moskova’dan Everton’a transfer olmuştu.

Geçen sezon Hull City’de kiralık oynayan 27 yaşındaki golcü 19 maçta 5 gol attı.

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