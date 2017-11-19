Fenerbahçe - Sivasspor 4-1 (Maç Özeti)

Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki son 3 karşılaşmasından da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, oldukça çalkantılı geçen milli aranın ardından 12. haftaya yeni bir sayfa açma umuduyla başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, uzun süredir forma giymeyen Aatif ve Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verirken, Sarı Lacivertliler de geçmişe nazaran daha istekli bir oyun sergiledi ve yaklaşık yarım saat 10 kişi mücadele eden rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek rakiplerin puan kaybettiği haftada zirve yarışına yeniden ortak oldu.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Nabil Dirar ile 20 dakika içinde hattrick yapan Roberto Soldado kaydetti. Sivasspor'un tek golünü atan Bifouma ise 64. dakikada oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Fenerbahçe 20 puana yükselirken, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 6'ya düşürmüş oldu.

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşma Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı



4' Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topun başına Giuliano geçti. Brezilyalı yıldızın vuruşunda top, baraja çarparak kornere çıktı.



20' Sol kanattan atağa çıkan İsmail Köybaşı, topu ceza sahasına ortaladı. Giuliano'nun kafa vuruşunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.



20' Orta saha ile rakip ceza alanı arasında topla buluşan Mehmet Topal, yay üzerinden güzel bir şut çıkardı. Kaleci Rochet topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.



26' Sağ çaprazda topla buluşan Aatif, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Top, kalecinin üzerine gitti.



37' Giulinao'nun pasıyla ceza sahası önüne gelen Dirar, kaleye sert bir şut gönderdi ancak top doğrudan dışarı gitti.



GOL - 31' Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topla buluşan Janssen, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken top, penaltı noktasına yakın yerdeki Dirar'ın önüne yuvarlandı. Faslı futbolcu düzgün bir vuruşla takımını 1-0 geçirdi.





45' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Ziya ceza sahasına ortaladı. Kale önünde bomboş pozisyonda bulunan Rybalka ortaya kafayı vuran isim oldu ancak top az farkla auta çıktı.



45' İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



46' Mücadelede ikinci devre, Sivasspor'un vuruşuyla başladı



GOL - 47' Emre Kılınç'la çok iyi bir ver-kaça giren Bifouma, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli futbolcu düzgün bir vuruşla skoru eşitledi.



49' Rybalka'nın kullandığı kornerde topu savunmada Martin Skrtel karşıladı. Dönen topa Emre Kılınç yere inmeden vuruşu yaptı ancak kaleyi bulamadı.



51' İsmail Köybaşı'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde büyük bir karambol yaşandı. Topa son vuran isim Skrtel olurken, top az farkla auta çıktı.



GOL - 61' Kadıköy'de yıllarca unutulmayacak bir gol! Sol kanattan kullanılan korner vuruşunda ceza sahasında inanılmaz bir karambol yaşandı. Janssen'in iki kez arka arkaya direkten dönen kafa vuruşlarının ardından, oyuna saniyeler önce giren Soldado şık bir röveşatayla topu ağlara gönderdi.



64' Sivasspor'da golün sahibi Bifouma, 1 dakika içinde gördüğü arka arkaya iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



GOL - 77' İsmail Köybaşı'nın yaptığı ortada Vincent Janssen topu ceza sahasına indirdi. Sivasspor savunması topu uzaklaştırmaya çalışırken rakibine baskı yapan Soldado topu kaptı ve kendi pozisyonunu yarattıktan sonra topu ağlara yolladı.



GOL - 81' Giuliano'nun şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Soldado, sağ ayağının dışıyla topu uzak direğe yolladı ve hat-trick yaptı.



90' Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.