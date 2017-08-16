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Fenerbahçe, Soldado'yu listeye ekledi

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Fenerbahçe, Soldado'yu listeye ekledi
Yarın (17 Ağustos 2017) UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer alan Miroslav Stoch çıkarılırken, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Roberto Soldado listeye eklendi.

UEFA'nın lig ortası öncesinde oyuncu değiştirme ve 'ülkede yetişen futbolcu alt sınırı', 'yabancı üst sınırı' gibi kurallarına göre karar vermek durumunda kalan Fenerbahçe, tercihini Stoch'u kadro dışı bırakmaktan yana kullandı.

Fenerbahçe'ye 2010-11 sezonunda Chelsea'den 5 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer olan ve hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek olduğunu söyleyen Stoch, henüz sarı-lacivertli formayla Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı yakalayamadı. 

UEFA'nın verdiği cezalardan dolayı kulübe geldiğinden beri Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştiremeyen Slovak futbolcunun, Aykut Kocaman'ın son kadro kararı sonrasında nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

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