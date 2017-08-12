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Fenerbahçe TV eski Haber Müdürüne ByLock gözaltısı

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Fenerbahçe TV eski Haber Müdürüne ByLock gözaltısı
ByLock kullandığı tespit edilen Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarboğa'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatıyla Birgün Gazetesi editörü Burak Ekici, Vatan Gazetesi sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli önceki gün gözaltına alınmıştı. 25 gazeteci ise adreslerinde bulunamamıştı.

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