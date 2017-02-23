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Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bekleniyor!

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Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bekleniyor!
Yönetimin, “Gerekli tedbirler alınacak” açıklamasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, ayrılık sinyali verdi. Fenerbahçe cephesi teklif sunmak için hazır bekliyor

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman sesleri gitgide yükseliyor. Önceki gün Konyaspor'un başında idmana çıkmayan tecrübeli teknik adam, yönetimin yaptığı “Gerekli tedbirler alınacak” açıklamasından rahatsız olduğunu belirterek bir bakıma ayrılık sinyali verdi. Advocaat'ı tamamen gözden çıkaran sarı-lacivertli yönetim, Kocaman'ın kulübüyle yaşadığı krizi yakından izlemeye başladı. Önceki gün İstanbul'a gelen Kocaman'ın Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığı iddia edilirken, başarılı teknik adam dün Konyaspor'un başında idmana çıktı.

YILDIRIM'A TELKİN

Birçok yöneticinin Aziz Yıldırım'a, Aykut Kocaman'la yola devam edilmesi yönünde telkinde bulunduğu öğrenilirken Fenerbahçe Başkanı, bir süre bekleme kararı aldı. Eğer Kocaman, kulübüyle bağlarını koparırsa sarı-lacivertliler teklif yapmaya hazır. Birkaç gün içinde durumun netleşmesi bekleniyor.

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