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Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın yerine iki aday!

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Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın yerine iki aday!
Dick Advocaat’la yola devam etmeyecek olan Fenerbahçe’de, teknik adam arayışları başladı. Sarı-lacivertliler, 600 bin Euro’ya serbest kalabilen Aykut Kocaman ve Laurent Blanc’la görüşüyor.

Fenerbahçe yönetimi, Teknik Direktör Advocaat ile yeni sezonda yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Hollandalı'nın yerine geçecek isimlerle ilgili çalışmalar yapmaya başladı. İlk aday, Konya'nın hocası Aykut Kocaman. Tecrübeli çalıştırıcı da bu teklife sıcak bakıyor. Yönetim ayrıca Laurent Blanc'ın menajeri Jean Pierre Bernesile ile de görüştü.

Kocaman, sorun yaşadığı Konya yönetimi ile dün görüştü. Tecrübeli hocanın, oluşan sorunu çözdüğü belirtildi. Kocaman'ın sözleşmesinde “600 bin Euro'ya kontrat feshedilir” maddesi olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertliler, bu rakamı ödemeye hazır. Konya Başkanı Ahmet Şan, “Kocaman'a 2 yıllık teklif yaptık, cevap bekliyoruz” diyerek tavrını belli etti.

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