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Fenerbahçe'de Emre Mor için geri sayım başladı!

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Fenerbahçe'de Emre Mor için geri sayım başladı!
Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendikleri Emre Mor transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Transferde bugüne kadar Carlos Kameni, Mauricio Isla, Giuliano, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado'yu kadrosuna katan ve Elif Elmas'la da prensipte anlaşan Fenerbahçe, damga vuracak bir transferi bitiriyor.


Sarı-lacivertliler, bir süredir girişimlerinin bulundu milli futbolcu Emre Mor'un transferinde sona yaklaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre Inter'in mutlu sona ulaşamadığı futbolcuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la temaslarını sürdürüyor. 

Alman kulübüne yapılan tekliflerde fiyat yükselten sarı-lacivertlilerle Borussia Dortmund'un anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle son detayları görüştüğü ve bu transferin bitmesinin yüksel ihtimal olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Emre'nin transferini bu hafta içerisinde resmen açıklamayı amaçlıyor.

Geçen sezon Bundesliga'da 12 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol atarken 2 asist yapmıştı.
 

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.

Aziz Yıldırım, bir süre önce katıldığı televizyon programında Emre Mor'la ilgilendiklerini resmen açıklamıştı.

Başkan Yıldırım, "Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile.. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. Inter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz da yaptığı açıklamada Emre'nin Inter'e transferinin üçüncü kişiler tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Hollandalı çalıştırıcı "Emre'nin Inter'e transferi üçüncü kişiler tarafından engellendi." demişti.

 

 

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