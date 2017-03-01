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Fenerbahçe'de iki isimden kötü haber

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Fenerbahçe'de iki isimden kötü haber
Euroleague'de yarın akşam Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de, Kostas Slokas'ın ardından Jan Vesely'nin de bu maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta son periyoduna 11 sayı geride girdiği maçta Yunan devi Olympiakos'u Ülker Arena'da devirmeyi başaran ve rakibiyle arasındaki galibiyet farkını 1'e düşüren Fenerbahçe, bu hafta Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor. 

SLOUKAS'TAN SONRA VESELY

Hafta içi dizinde menisküs tespit edilen Kostas Sloukas'ın ameliyat olacağı ve yaklaşık 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu kötü haberin ardından ise Çek pivot Jan Vesely'nin de bu önemli deplasmana götürülmeyeceği açıklandı. 

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta sonu oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Ekpe Udoh ve Luigi Datome ise maç kadrosunda yer alıyor.

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