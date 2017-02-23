Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'den kötü haber geldi. Krasnodar maçında sakatlanan tecrübeli file bekçisi 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
Krasnodar karşılaşmasının ikinci yarısında sağ bacağında şiddetli ağrı hissederek oyundan çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'in MR'ı çekildi...
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
MR sonucunda Volkan Demirel'in sağ bacak üst arka adalesinde bulunan bir kas gurubunda tama yakın yırtık (grade 3) tesbit edildi. Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde tedavisine başlanan Volkan Demireli'in yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor...
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