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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!

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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Fenerbahçe, Ben Arfa transferiyle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır.

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır.

Kamuoyuna duyururuz.

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