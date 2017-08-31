Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Fenerbahçe, Ben Arfa transferiyle ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır.
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır.
Kamuoyuna duyururuz.
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